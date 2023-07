Imprenditore condannato per reati ambientali a Trapani

"I lavori sulla litoranea a Erice non erano autorizzati"

TRAPANI – Il tribunale di Trapani ha condannato per reati ambientali e abusi edilizi, a quattro mesi di arresto e una ammenda di 20 mila euro, l’imprenditore Riccardo Agliano, amministratore unico e rappresentante legale della società “Barbarossa Service Srl”.

Era accusato di aver realizzato lavori di spianamento in un appezzamento di terreno preso in affitto del lungomare Dante Alighieri, ad Erice Casa Santa, sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale, senza essere in possesso di autorizzazione per costruire.

Agliano con le sue denunce aveva dato l’avvio ad una indagine sui parcheggi di Erice che coinvolse la sindaca Daniela Toscano e il fratello Massimo, ex consigliere comunale di Trapani ma la vicenda giudiziaria si chiuse con l’archiviazione.