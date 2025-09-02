Imprenditore compie 80 anni e regala 1.500 euro ai dipendenti

La sorpresa nella busta paga di agosto

Un riconoscimento speciale per i lavoratori della Nardi spa di Chiampo, azienda vicentina leader nella produzione di arredi da giardino con 180 dipendenti.

Nella busta paga di agosto, i collaboratori hanno trovato un premio straordinario di 1.500 euro lordi, voluto personalmente dal fondatore Giampietro Nardi.

Regala 1.500 euro ai dipendenti, la motivazione

La scelta dell’imprenditore ottantenne non nasce da motivazioni economiche, ma da un gesto di gratitudine. Giampietro Nardi ha compiuto 80 anni e ha organizzato una festa con i suoi dipendenti.

Questi ultimi gli hanno donato un libro con le loro dediche. L’imprenditore, commosso per il cadeau ricevuto, ha deciso di far loro una sorpresa.

La reazione dei lavoratori

Il premio, comunicato durante una riunione aziendale a fine luglio, è stato accolto con grande entusiasmo.

Fondata nel 1990, la Nardi spa è attiva in 132 Paesi del mondo. Lo scorso febbraio, ha aperto i battenti il primo showroom milanese, nel cuore del quartiere Brera.

Regala 1.500 euro ai dipendenti, i precedenti

Non è la prima volta che Giampietro Nardi sceglie di premiare i propri collaboratori. Tre anni fa, durante un periodo di difficoltà economica, l’azienda decise un incremento salariale del 5%, che fu seguito da un raddoppio del fatturato in soli dodici mesi.

Nel 2023, invece, l’imprenditore sorpresa i dipendenti con un’esperienza unica: la partecipazione alla festa del Redentore a Venezia a bordo di un’imbarcazione noleggiata per l’occasione.

