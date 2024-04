Imprenditoria femminile, a Casteldaccia un evento di arte e moda

Si è tenuta una tavola rotonda per sensibilizzare su gender gap e violenza di genere

CASTELDACCIA (PALERMO) – Promuovere la valorizzazione dell’imprenditoria femminile ed elaborare proposte concrete per superare il gender gap, e sensibilizzare sulla lotta contro la violenza di genere. È stata questa la mission dell’evento “L’eleganza di Bacco. Il lungo cammino delle pari opportunità”, che si è svolto nelle cantine Corvo di Salaparuta a Casteldaccia dove c’è stato spazio anche per la moda con le collezioni dello stilista Giovanni Cannistrà e dell’atelier Biancomanto.

L’evento è stato promosso e organizzato dal comitato pari opportunità degli avvocati di Termini Imerese, presieduto da Debora Sansone, in collaborazione con il consiglio dell’ordine degli avvocati di Termini Imerese e con l’azienda Biancomanto, rappresentata da Giampaolo Guida, da Silvia Genovese e da Rosanna Dolce.

Prima della kermesse, alla quale ha partecipato anche Paola Crimi, responsabile di Confcommercio di Termini Imerese che ha portato i saluti della presidente Patrizia Di Dio, gli ospiti hanno avuto la possibilità di visitare le cantine che racchiudono una storia enologica di oltre duecento anni.

“Il Comitato – spiega l’avvocato Sansone – ha pensato a questo evento originale per coniugare l’aspetto giuridico delle pari opportunità con la cultura, l’arte, la scienza, la politica e la rappresentazione del Made in Italy. Abbiamo scelto lo strumento della moda per affrontare la problematica della violenza contro le donne e abbiamo voluto lanciare un messaggio come input all’autodeterminazione delle donne al fine di superare il gender pay gap in un’ottica di eliminazione di qualsivoglia forma di disparità di genere”.

“Da sempre ci facciamo promotori – spiega Giampaolo Guida, organizzatore dell’evento – di manifestazione che hanno una causa nobile che può essere quella della solidarietà, della promozione del Made in Sicily ed in questo caso, di sensibilizzazione di un tema così delicato come l’imprenditoria femminile e la lotta contro la violenza di genere. Tematica quest’ultima a cui abbiamo voluto dedicare un momento speciale con l’uscita in passerella di una modella con un abito rosso”