Impresa azzurra di Nardi a Indian Wells: battuto il numero 1 Djokovic

Il pesarese compie l'impresa della vita ed entra nel club dei top 100

INDIAN WELLS – Impresa dell’italiano Luca Nardi al torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California.

L’azzurro, numero 123 al mondo, ha battuto in tre set il numero 1 del ranking, il serbo Novak Djokovic, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3.

Un sogno che diventa realtà per il pesarese che da quando era bambino aveva in Djoko un idolo e un punto di riferimento nel tennis, tanto da avere il suo poster in camera da letto. Grazie a questa vittoria Nardi entrerà nell’esclusivo club dei migliori 100 giocatori del mondo. Un risultato straordinario quanto inaspettato, visto il suo ingresso in tabellone a Indian Wells da lucky loser. Adesso la sfida all’americano Tommy Paul.