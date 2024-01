Impresa Sinner! Rimonta e trionfo agli Australian Open

Battuto Medvedev al quinto set

È stata una vera e propria impresa quella di Sinner che, sotto di due set a zero, ha rimontato Medvedev trionfando agli Australian Open

Jannik Sinner fa la storia del tennis italiano e vince il primo Slam in carriera a 22 anni. Battuto nella finale degli Australian Open il russo Medvedev dopo una battaglia di quasi 4h di gioco: 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 il punteggio finale. L’azzurro ci mette un po’ a carburare, poi, complice anche un po’ la stanchezza dell’avversario sale in cattedra e scrive la storia. E’ il terzo italiano dopo Pietrangeli e Panatta a vincere un titolo Slam nel singolare maschile, che mancava dal 1976. Mai nessun italiano si era imposto a Melbourne: per Jannik è l’11° trionfo della carriera, sicuramente il più importante.