Imprese, Capone (Ugl): “Futuro è in gestione con lavoratori”

Il segretario generale a Catania.

CATANIA – “Siamo a Catania con la quarta tappa del tour nazionale organizzato dall’Ugl ‘Futuro al Lavoro – conferenza programmatica 2022’ con lo scopo di stimolare un dibattito politico e sindacale su temi nazionali e su quelli di interesse regionale”. Lo ha detto Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, all’incontro su ‘Partecipazione: il patto tra capitale e lavoro’ nel capoluogo etneo.

“L’obiettivo dell’incontro – ha spiegato – è quello di definire le linee programmatiche dell’azione sindacale che caratterizzano le prossime battaglie dell’Ugl e, al contempo, raccogliere indicazioni sullo stato di salute di ogni territorio in termini economici, sociali e occupazionali. Qui abbiamo affrontato il tema della partecipazione come elemento per dare forza all’economia reale. A livello occupazionale – ha aggiunto – possiamo avere una svolta solamente ripensando ai modelli di lavoro attuali e alle relazioni industriali. Pertanto, come sindacato Ugl continueremo a sostenere l’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione italiana, fino ad ora mai applicato, che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Auspichiamo, inoltre – ha concluso Capone – la convocazione di un tavolo nazionale per discutere degli investimenti previsti dal Pnrr e delle politiche industriali indispensabili per rilanciare il Mezzogiorno.”