Imprese, nasce l’Associazione Nazionale Operatori Prodotti Accessori ai Tabacchi

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via l’attività di Assopat, l’Associazione Nazionale Operatori Prodotti Accessori ai Tabacchi. Nata su iniziativa di primarie aziende italiane del settore, l’Associazione si pone l’obiettivo di fornire una rappresentanza unitaria e strutturata a un comparto strategico per l’economia nazionale. Attraverso Assopat, spiega una nota, “si intende avviare un dialogo continuativo e informato, finalizzato alla riforma di un quadro regolatorio che, presentando notevoli asimmetrie rispetto al contesto europeo, ostacola la crescita del settore e penalizza il gettito erariale”.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione vede alla guida il Presidente Marco Fabbrini (Itagency S.r.l.), affiancato dal Vicepresidente Daniele Li Calzi (All Tab S.r.l.) e dai consiglieri Roberto Aili (Itab S.r.l.) e Umberto Roccatti (Smart Evolution Trading S.p.A.). Questa struttura avrà il compito di rappresentare una filiera capace di generare un fatturato complessivo di un miliardo di euro, di cui 250 milioni legati specificamente al mercato degli accessori, e che garantisce l’occupazione di oltre 100.000 addetti tra ingrosso e dettaglio.

“L’esigenza di costituire Assopat nasce da una criticità di mercato senza precedenti – continua la nota -. Dal 2020, infatti, l’Italia ha introdotto un’imposta di consumo sui prodotti accessori (PAT) – come filtri e cartine – con un carico fiscale superiore al 100% del prezzo all’ingrosso, configurando un’anomalia unica nel contesto dell’Unione Europea. Questo scenario ha innescato una pericolosa distorsione della concorrenza, alimentando canali illegali e pratiche di erosione del gettito erariale. Il mercato irregolare ha ormai raggiunto dimensioni estremamente preoccupanti, mostrando un trend in costante aumento che sottrae risorse preziose allo Stato e minaccia la stabilità delle imprese che operano nel pieno rispetto della legalità”.

“La nascita di Assopat rappresenta un passaggio importante per un comparto che, pur avendo una rilevanza economica e occupazionale significativa, ha finora operato senza una rappresentanza unitaria – ha detto il Presidente Fabbrini -. E’ il momento di superare una stagione di interventi frammentari che hanno alimentato incertezze e asimmetrie competitive, per portare il settore fuori da una zona grigia normativa. L’obiettivo prioritario è promuovere interventi concreti e soluzioni idonee a contrastare i fenomeni di illegalità e le movimentazioni fittizie, fornendo alle Autorità gli strumenti necessari per un monitoraggio capillare e garantendo al mercato uno sviluppo fondato sulla trasparenza. Siamo pronti a un confronto serio e responsabile con le Istituzioni, convinti che la credibilità di un comparto passi dalla sua capacità di partecipare attivamente alla definizione delle regole che lo riguardano”.

Il debutto di Assopat sarà sancito martedì 14 aprile alle ore 17, presso la CEO for Life Clubhouse di Roma, a un evento promosso dal Policy Observatory della Luiss School of Government che vedrà la partecipazione di Fabbrini. Durante l’incontro, saranno presentati i risultati del progetto di ricerca del Policy Observatory, focalizzato sulle principali criticità che incidono sul corretto funzionamento dei mercati regolati, tra cui rientra quello dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo.

– foto ufficio stampa Assopat –

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