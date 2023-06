In arrivo il “bonus estate” per chi lavora nel settore del turismo: ecco a quanto ammonta

Sarà necessario verificarne la copertura finanziaria

Nella serata di ieri è passato un emendamento di maggioranza al decreto lavoro che prevede un bonus estivo per i lavoratori di turismo e accoglienza. Arriva dal governo il semaforo verde per la detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale.

Il cosiddetto ‘bonus estate’ spetterà ai lavoratori dipendenti del settore del turismo con reddito fino a 40mila euro. Si tratterà del 15 per cento della retribuzione lorda di straordinari e notturni. Sarà in vigore dall’1 giugno al 21 settembre 2023, per tutta la stagione turistica.

I dettagli restano da definire, il via libera dovrebbe arrivare solo la prossima settimana, perché prima servono verifiche sulle coperture. Nel testo, si legge che la misura è stata pensata per “garantire la stabilità occupazionale e sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale”.

La misura – che ha un costo per le casse pubbliche di 54,7 milioni di euro – è stata voluta dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè come risposta alla carenza di manodopera nel settore per il periodo estivo. Un fenomeno ricorrente dopo la grave crisi che ha colpito il turismo negli anni della pandemia.

Nei prossimi tre mesi, da giugno ad agosto, sono previsti quasi 1,4 milioni di ingressi nel mondo del lavoro, 37mila in più rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (+2,8%). Turismo e manifatturiero, rispettivamente con oltre 7mila e 4mila assunzioni in più rispetto a giugno dell’anno scorso, trainano il lavoro estivo secondo i dati più recenti.