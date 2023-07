In arrivo la terza ondata di caldo, temperature record: le previsioni

Il valore più alto martedì 18 in Sardegna, con 48 gradi

ROMA – Conto alla rovescia per la terza ondata di caldo dell’estate 2023, che fra domenica 15 e lunedì 16 si farà sentire con temperature eccezionali che promettono di battere i record registrati negli anni passati e che martedì 18 potrebbero raggiungere punte di 48 gradi nelle zone interne della Sardegna.

Lo rileva il sito iLMeteo.it, osservando che a provocare la nuova ondata di caldo eccezionale è ancora una volta l’anticiclone africano. Per lunedì 17 a Roma si prevedono 41 gradi all’ombra e 43 gradi martedì 18, superiori al record di 40,7 gradi dell’estate 2022 e a quello di 40,5 gradi del 2002. Previsti valori eccezionali per questo periodo anche sul resto d’Italia, con i 44 gradi di Foggia, Agrigento e Oristano, i 45 di Siracusa e i 39-40 di Firenze.

Le temperature

Previste temperature superiori alle medie stagionali anche ini molte città della Pianura Padana, come Bologna, Pavia, Padova, Mantova, e delle regioni adriatiche. La temperatura più alta in assoluto, rileva il fondatore de iLMeteo.it Antonio Sanò, si prevede in Sardegna per martedì 18, con 48 gradi diurni nelle zone interne meridionali.

Anticiclone africano

Si prevede che l’anticiclone africano raggiungerà la Sardegna domenica 16 luglio, quando lambirà Toscana e Lazio, dove le temperature cominceranno a raggiungere 38 gradi in a Firenze e Roma. Da allora le temperature continueranno a salire fino a mercoledì 19 nel Centro-Sud, mentre al Nord si comincerà a perdere qualche grado; sui confini alpini altoatesini sono possibili rovesci temporaleschi di breve durata.

Previsto anche l’aumento delle temperature minime, con valori superiori ai 20-22 gradi e notti decisamente calde e afose. In aumento infine anche la temperatura dei mari, che in quelli meridionali ha già raggiunto 30 gradi.

Nel dettaglio: Sabato 15: a Nord in prevalenza soleggiato e caldo; al Centro sole e caldo; a Sud bel tempo e caldo. Domenica 16: Nord ampiamente soleggiato, temperature in aumento; al Centro sole e caldo intenso fino a 38 gradi; a Sud caldo intenso. Lunedì 17: a Nord caldo intenso e sole; al Centro caldissimo con 41 gradi a Roma; a Sud sole e caldo forte.