In casa con 6 mila dosi di marijuana: un arresto a Catania

L'arrestato ha 40 anni e non ha precedenti penali, ma per lui è stato disposto il trasferimento in carcere a Piazza Lanza

1' DI LETTURA CATANIA – Un quarantenne è stato arrestato dai carabinieri a Catania perchè trovato in possesso di 735 grammi di marijuana. Aveva inoltre poco più di un chilo della stessa sostanza stupefacente ma del tipo “amnesia” e di un bilancino di precisione. La droga, in totale circa 1.800 grammi, era sufficiente a confezionare circa 6.000 dosi. È stata sequestrata durante una perquisizione dell’abitazione di Corso Indipendenza. L’arrestato abitava lì con la moglie e due figli minorenni. Ai militari l’uomo aveva consegnato spontaneamente 85 grammi di marijuana ma i militari hanno continuato la perquisizione e sequestrato altri 650 grammi della stessa sostanza stupefacente. L’uomo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. L’arresto è dei carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo. Il Gip ha disposto la permanenza in carcere.

