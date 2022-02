In due tentato furto al Postamat: messi in fuga dai carabinieri

Colti "in diretta" dalle telecamere a circuito chiuso.

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Tentativo di furto ai danni dell’Ufficio postale di Trappeto, quartiere di San Giovanni la Punta. In particolare in due col volto travisato hanno tentato di forzare l’Atm Postamat della filiale.

I due hanno agito in piena notte ma le telecamere a circuito chiuso hanno immortalato quanto stesse accadendo: da lì, l’allarme lanciato ai carabinieri.

I militari intervenuto sul posto, hanno messo in fuga i malviventi che sono tuttora ricercati.