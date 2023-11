“In memoria di Lilly”, a Palermo l’omaggio a Lilli Lorusso

Tre giornate dedicate al benessere sanitario

PALERMO – Un’associazione fondata in memoria della moglie, scomparsa due anni fa, per occuparsi delle donne e dei bambini. Così il dottor Giovanni Alberti, medico estetico palermitano, annuncia la presentazione ufficiale dell’associazione “Lilli Lorusso-Mano nella Mano”, in occasione delle tre giornate dedicate al benessere sanitario e sociale che si terranno tra Isola delle Femmine e Palermo dal 10 al 12 novembre.

“Voglio tramandare le sue iniziative”

“Ho voluto costituire l’associazione in memoria di mia moglie, una donna eccezionale che si occupava di solidarietà – dichiara il dr. Alberti – . Tramite questa iniziativa, voglio provare a tramandare le sue iniziative rivolte alle donne in difficoltà, vittime di violenza e anche all’infanzia. Mia moglie Lilli adorava i bambini”.

Altre iniziative dedicate alla medicina del benessere sociale e sanitario, mantenendo alto il profilo umanitario, verranno presentate nel corso del congresso di medicina estetica che si svolgerà presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre, a Isola delle Femmine (PA). “Con i colleghi stiamo sperimentando la progettazione della ‘visita sospesa’, imitando il caffè sospeso napoletano”, così da rendere fruibile il servizio a chi ne ha più bisogno.

A presiedere le “VII Giornate Siciliane di Medicina Estetica” sarà la dottoressa Eliana Lanza di Catania mentre, sotto l’egida di varie società scientifiche e istituzionali, presidente onorario del convegno sarà il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo, il professor Massimo Midiri. L’organizzazione è a cura della LAMB, la Libera Accademia di Medicina Biologica. Diverse le tematiche che vedranno la collaborazione degli specialisti coinvolti.