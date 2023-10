In piazza della Repubblica un nuovo sportello per la riscossione dei tributi

È stato aperto dal concessionario

CATANIA – A Catania è stato aperto al pubblico in Piazza della Repubblica 37 lo sportello per il contribuente. A gestirlo è il concessionario del Comune di Catania della riscossione, il Raggruppamento temporaneo di imprese con Municipia S.p.A. (mandataria) e Gamma Tributi S.r.l. (mandante). Lo rende noto il Comune.

Le società

‘Municipia – Gamma Tributi’ Municipia, Società del Gruppo Engineering, è il nuovo concessionario che affianca il Comune ed eroga i suoi innovativi servizi. Servizi che sono finalizzati ad aiutare i contribuenti a rispettare i pagamenti e facilitare l’accesso alle informazioni per una migliore comprensione delle scadenze e dei regolamenti comunali.

Le parole dell’assessore

“Grazie a questa collaborazione con Municipia-Gamma Tributi – ha detto l’assessore al bilancio e ai tributi Giuseppe Marletta, che ha visitato i nuovi uffici – il Comune di Catania intende fornire servizi avanzati ai cittadini, i quali potranno mantenere e aggiornare la propria posizione tributaria con sempre maggiore trasparenza così da consentire all’Ente una migliore sostenibilità finanziaria a vantaggio della collettività e a beneficio dell’efficienza del Comune e della città”.

I servizi

Per accedere ai servizi disponibili, i cittadini possono prenotare un appuntamento attraverso il sito “https://www.comune.catania.it/citta-semplice/prenotaonline/#/” o telefonando al 030/5356481. In questo modo potranno sapere quando saranno ricevuti, limitando i tempi di attesa. Inoltre, telefonando al numero di telefono sopra indicato è possibile richiedere informazioni relative all’atto ricevuto e avere indicazioni per eventuali istanze da presentare. Inoltre è possibile effettuare la prenotazione attraverso un totem multimediale in Piazza Repubblica o con il totem sistemato negli uffici Comunali di Palazzo dei Chierici. Tutte le ultime notizie sulla provincia di Catania.