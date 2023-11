In serra 20 braccianti in infradito e senza protezioni: una denuncia

La scoperta della Polizia

RAGUSA – Il 25enne titolare di un’azienda agricola di Ragusa del settore della coltivazione dei ortaggi in serra è stato denunciato dalla polizia. È accusato di presunte violazioni inerenti allo sfruttamento della manodopera. Nelle sue serre sono stati trovati 20 lavoratori stranieri di varie nazionalità.

Le condizioni del lavoro

C’erano 11 cittadini tunisini, sette albanesi e due egiziani. Tutti erano intenti a lavorare senza dispositivi di protezione individuale previsti. Nessuno degli operai avrebbe calzato scarpe antinfortunistiche. Uno indossava un paio di infradito. Altri lavoratori pantofole in gomma o scarpette da ginnastica.

Gli alloggi

Durante il sopralluogo i poliziotti hanno inoltre accertato l’esistenza di tre fabbricati suddivisi in otto distinte unità abitative tutte in condizioni precarie e carenti dal punto di vista igienico, utilizzate come alloggi dai lavoratori. Gli agenti hanno richiesto l’intervento degli operatori del servizio Igiene ambienti di vita dell’Asp di Ragusa, che hanno riscontrato l’inidoneità dei luoghi in cui gli stranieri alloggiavano.

