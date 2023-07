In Sicilia causa-pilota contro il taglio alla rivalutazione delle pensioni

Iniziative in tutt'Italia promosse dalla Uilp

1' DI LETTURA

PALERMO – “Il governo non faccia cassa con pensionate e pensionati. Lo abbiamo detto e ripetuto, inutilmente. Adesso, in coerenza con quanto annunciato nei mesi scorsi, la Uilp ha avviato anche in Sicilia una causa-pilota con la diffida all’Inps contro il taglio delle rivalutazioni di pensioni di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo Inps. Per la nostra regione, l’azione legale è stata intrapresa in nome e per conto di un palermitano”. Lo rende noto il segretario generale della Uilp Sicilia, Claudio Barone.