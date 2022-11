In Sicilia ci sarà un nucleo di controllo sui fondi del Pnrr VIDEO

L'annuncio del governatore Renato Schifani



PALERMO – La Regione siciliana costituirà un nucleo di esperti per evitare con la vigilanza che la mafia possa intercettare i flussi del Pnrr. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Renato Schifani, a margine della cerimonia per l’intitolazione dell’aula bunker dell’Ucciardone a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “Entrambi resteranno – ha aggiunto – nella memoria di tutti i siciliani onesti come due grandi protagonisti della lotta alla mafia. Giusto non dimenticarli ma anche adottare tutti quei provvedimenti che diano mezzi alle forze inquirenti per contrastare Cosa nostra aggredendola nei patrimoni. Lo abbiamo fatto in passato rafforzando la norma sui sequestri, stabilizzando il 41 bis quando ero in politica attiva in campo nazionale”.

Per l’attuazione dei progetti finanziati con il Pnrr saranno attuate, ha insistito Schifani, forme di controllo “molto stringenti”. “Lo avevo annunciato – ha concluso – in campagna elettorale: un nucleo ristrettissimo e qualificato controllerà quanto più possibile eventuali anomalie perché la mafia guarda a questi momenti”.