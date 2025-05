In Sicilia oltre 15 milioni di euro per le aree montane

Messina: "Investiamo nei territori per non lasciarli indietro"

PALERMO – Ammontano complessivamente a 15.242.695,80 euro le risorse stanziate per il biennio 2022/2023 a favore dei Comuni siciliani ubicati in aree montane o parzialmente montane, nell’ambito dell’apposito Fondo nazionale istituito con la legge 234 del 2021.

La destinazione delle risorse

Le somme consentiranno la realizzazione di opere e servizi fondamentali per il rilancio dei territori interessati, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e migliorare la qualità della vita delle comunità locali. Le risorse, suddivise in base a due bandi con diverse linee di intervento, sono state assegnate per 5.505.132,93 euro all’acquisto di beni strumentali, quali mezzi di trasporto per studenti e anziani, sistemi di videosorveglianza, interventi di inclusione sociale attraverso la valorizzazione del patrimonio socio-culturale o il miglioramento di strutture esistenti; per 5.578.437,62 euro alla realizzazione di reti sociali; 3.085.687,67 euro per la costruzione e il miglioramento di strade comunali e intercomunali; 661.218,79 euro per interventi di efficientamento energetico e 661.218,79 euro per interventi di illuminazione pubblica.

Le risorse verranno anticipate ai Comuni nella misura del 50% per agevolare l’immediato avvio dei lavori. Il termine ultimo per la presentazione del rendiconto finale è fissato al 30 giugno 2026. I Comuni beneficiari sono 173, con una significativa incidenza nelle province di Palermo, Messina, Catania ed Enna.

Messina: “Aiuto concreto”

“Si tratta di un investimento concreto nei confronti dei territori montani, che troppo spesso hanno subìto un progressivo isolamento infrastrutturale e sociale – dice l’assessore regionale alla Funzione pubblica e alle autonomie locali Andrea Messina –. Con queste risorse vogliamo promuovere una visione di sviluppo equilibrato e sostenibile, rafforzando le reti di servizi, valorizzando le identità locali e migliorando l’accessibilità delle aree interne. Le amministrazioni locali hanno ora il compito e la responsabilità di attuare gli interventi in modo strategico, affinché ogni euro investito possa tradursi in benefici tangibili per i cittadini”.