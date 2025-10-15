In tantissimi alla camera ardente per Paolo Taormina, lutto cittadino domani

Il sindaco ha invitato gli esercizi commerciali all'astensione delle attività per 10 minuti

PALERMO – In tantissimi hanno raggiunto, tra la giornata di ieri e oggi, la camera ardete di Paolo Taormina, il giovane ucciso nella notte tra sabato e domenica in via Spinuzza a Palermo.

Accanto al feretro, da ieri, si trovano il padre Giuseppe, la madre Fabiola Galioto, e la sorella Sofia.

Il pellegrinaggio all’interno del PalaOreto, tra amici e semplici conoscenti è continuo.

I funerali

A Paolo sarà dato l’ultimo saluto domani, alle 10, in Cattedrale. Il sindaco Roberto Lagalla in occasione del funerale ha disposto il lutto cittadino.

Per la circostanza, i palazzi comunali esporranno le bandiere a mezz’asta e si invitano tutti gli esercizi commerciali della città a una simbolica astensione dalle attività dalle ore 10.30 alle ore 10.40, in concomitanza con l’inizio delle esequie nella cattedrale di Palermo.

Le indagini, intanto proseguono. L’assassino, reo confesso di Paolo Taormina, davanti al giudice per le indagini preliminari conferma di avere freddato il giovane ventenne accecato dalla rabbia.