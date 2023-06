In vacanza con il rimborso in contanti

2' DI LETTURA

Il 2023 è iniziato all’insegna del carovita: per molte famiglie prenotare una vacanza è impensabile a causa dei costi molto alti.

E se fosse possibile ottenere un rimborso in contanti che possa agevolare i tuoi progetti?

Ti raccontiamo un’ importante iniziativa del Gruppo Nuova C.O.R.I. .

Automotive o vacanza? Entrambi!

Oltre alle diverse iniziative più conosciute, come la rottamazione o la permuta, il Gruppo Nuova C.O.R.I. porta avanti una nuova iniziativa per i suoi clienti.

Si tratta del rimborso dei tassi in contanti.

Questo progetto permette a chi ha necessità di comprare una vettura tramite un finanziamento di beneficiare di un rimborso in contanti. Il rimborso riguarderà gli interessi sul proprio finanziamento.

Quale modo migliore per recuperare i risparmi e impiegarli per come si desidera?

Nuova C.O.R.I. è una concessionaria che ha come obiettivo quello di aiutare le famiglie che hanno necessità di un’automobile offrendo loro le condizioni migliori.

Intervenendo sul carovita non solo si agevolano i clienti che desiderano una nuova auto, ma si va anche verso un alleggerimento delle condizioni economiche in cui imperversa il Paese in questo momento storico.

Non pensare più a scegliere tra uno dei tuoi desideri, sceglili entrambi!

Vacanza, risparmi, rimborsi

Una volta ottenuto il rimborso potrai scegliere tu come utilizzare questi soldi recuperati.

Andando verso la bella stagione potrai immaginare di investirli nella vacanza che hai sempre sognato, in famiglia, in coppia, da solo o con chi vuoi tu! E potrai permetterti tutto questo anche avendo acquistato l’automobile dei tuoi sogni.

Nuova C.O.R.I. è nel mercato da vent’anni e ha imparato a riconoscere le esigenze dei consumatori abbracciando le iniziative più utili per garantire loro benessere e soddisfazione.

Con una reputazione solida mantengono un ottimo rapporto con i clienti grazie anche ai metodi di acquisto trasparenti e all’efficiente supporto di assistenza post-vendita. I clienti potranno infatti contare sempre sull’aiuto di consulenti esperti pronti ad aiutare in qualsiasi esigenza. Direttamente dal sito www.nuovacori.com si possono ricevere tutte le informazioni richieste o prenotare una consulenza.

Perché aspettare ancora quando si ha a portata di mano una soluzione vincente?