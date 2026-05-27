Il Gruppo Altair acquisisce la proprietà di VCO Azzurra Tv

ROMA (ITALPRESS) – Tele VCO 2000, storica voce dell’informazione nata nel 1980 per volontà di Silvano Zuccari e di Mauro Cassani, entra a far parte del Gruppo Altair guidato dall’imprenditore ossolano Paolo Zanghieri. L’accordo, siglato nei giorni scorsi fra la famiglia Zuccari e il Presidente del Gruppo Altair, segna un importante passo per garantire continuità e crescita di quella che rappresenta una delle principali realtà dell’informazione della provincia “Azzurra” e delinea scenari di sviluppo in termini di ampliamento dei contenuti, bacino di utenza e ascolti, servizi offerti al territorio.

Altair ha acquisito la totalità della proprietà di Tele VCO 2000 srl e inserisce così un nuovo ramo d’azienda in un gruppo imprenditoriale, nato e cresciuta in Ossola, oggi attivo nei settori funeral, energetico, turistico, dei servizi aerei, del fitness e del food. Presente in 14 regioni italiane e con attività paneuropee a seguito della partnership, avviata nel 2022, con la francese Funecap, il Gruppo Altair impiega oltre 1000 dipendenti in Italia e prosegue la sua crescita, contraddistinta dalla passione e da un forte legame con il territorio d’origine.

“E’ proprio in nome di questa attenzione e del rapporto con la nostra provincia – spiega Paolo Zanghieri – che abbiamo prima valutato e poi reso operativa l’acquisizione di Tele VCO 2000. Una realtà che rappresenta il perno del sistema dell’informazione e, direi, del servizio pubblico, del Verbano Cusio Ossola. L’opera di informazione, unica e imprescindibile, a favore di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni svolta da giornalisti, tecnici e collaboratori in quasi mezzo secolo di storia deve continuare e crescere, nel pieno rispetto della libertà e dell’autonomia dell’informazione e delle professionalità presenti. Guardiamo già al futuro e puntiamo a un ampliamento dei contenuti offerti, del bacino di utenza e degli ascolti per presidiare zone e mercati certamente interessanti. Il nostro obiettivo, già nel breve periodo, è allargare i servizi offerti nel settore più ampio della comunicazione integrata, a beneficio, in primis, delle società del Gruppo Altair e di tutti i soggetti – pubblici e privati – del nord della Regione, che produce un valore economico di oltre 40 miliardi di euro (circa il 25% dell’intero Piemonte) dei quali 1.5 miliardi riferiti al solo settore del turismo”.

La decisione di inserire Tele VCO 2000 nella propria galassia è dettata dalla volontà di investire in una realtà pronta a mettersi in gioco, a far sentire la propria voce e a dare un apporto essenziale allo sviluppo economico e sociale del territorio. “La rapida e continua evoluzione del settore della comunicazione – è il pensiero della Famiglia Zuccari – richiede oggi un cambio di passo con politiche aziendali, strutture e sinergie che ne permettano lo sviluppo. Le nostre priorità sono state quelle di tutelare le professionalità che fanno parte del gruppo di lavoro, di far sì che venissero rispettati i principi che, da sempre, ne hanno contraddistinto l’operato, non da ultimo di garantire un progetto che potesse assicurare la crescita di un’esperienza nella quale la nostra famiglia ha sempre creduto e investito. Ora, dopo 46 anni, si chiude un capitolo. Siamo convinti che, grazie a questo accordo con il Gruppo Altair di Paolo Zanghieri, si apra un nuovo ciclo. Un ringraziamento va a tutti i nostri collaboratori che, in quasi 50 anni di storia, hanno garantito al territorio un pubblico servizio”.

Tele VCO è nata nel 1980 e ha anticipato e contribuito, per la sua parte, alla creazione e alla crescita della Provincia del Verbano Cusio Ossola che vedrà gli albori solo nei primi anni ’90. Per scelta del suo fondatore ha svolto un servizio pubblico per la popolazione locale, con alcuni punti fermi come presupposto: la garanzia di libertà e indipendenza e la massima attenzione al rispetto delle persone e dei valori etici. Un progetto proseguito anche dopo la scomparsa di Silvano Zuccari, nel 1989, grazie all’impegno economico e gestionale della figlia Cristina, della moglie Rosanna, di tutte le persone che, a vario titolo, hanno dato il loro inesauribile contributo.

Dal 1994 gli studi si sono trasferiti dalla prima sede di via Oltrebogna nel comune di Crevoladossola, a Verbania Fondotoce. Nel nome, nel marchio e nei contenuti Tele VCO è diventata VCO Azzurra TV, una realtà che oggi è visibile in tutto il Piemonte attraverso gli LCN 17 e 617 del digitale terrestre e una piattaforma che attraverso i suoi canali web e social raggiunge milioni gli utenti che usufruiscono con continuità dei suoi contenuti.

“Viviamo tempi che impongono nuove sfide – prosegue Paolo Zanghieri – e revisioni radicali dei processi produttivi e strategici. Il mondo della comunicazione non fa certo eccezione. Intendiamo essere protagonisti dei cambiamenti in atto con investimenti e modelli di business che sostengano e amplino l’offerta informativa e a cui si affianchino attività di comunicazione complementari e sinergiche a beneficio dello sviluppo del VCO e delle realtà dove abbiamo intenzione di essere maggiormente presenti”.

Da oggi con il Gruppo Altair e il suo team, Tele VCO 2000 è pronta ad affrontare nuove sfide e a dare, per quanto possibile, un ulteriore contributo alla realizzazione di progetti ambiziosi. La frase che accompagna le attività di VCO Azzurra TV è: “Guardiamo insieme al futuro”, un domani in cui, orgogliosi del proprio passato, forti delle esperienze e fiduciosi nel guardare avanti, si potrà proseguire nel solco del mandato ricevuto nel 1980, verso il raggiungimento di nuovi traguardi e di importanti risultati.

– Foto VCO Azzurra/Gruppo Altair –

(ITALPRESS).