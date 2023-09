Inaugurazione anno scolastico, Pierro: “Educare è una sfida”

Il messaggio del direttore Usr Sicilia, doppio appuntamento a Palermo con Schifani e Lagalla

PALERMO – “Educare è sicuramente una sfida da affrontare con dedizione, coraggio, passione, responsabilità, entusiasmo. Educare significa far crescere, nutrire azioni che ci riportano alle attività nelle quali ogni educatore mette a disposizione l’esperienza personale a favore delle proprie studentesse e dei propri studenti”. Lo afferma il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro nel messaggio per l’inaugurazione dell’anno scolastico, pubblicato sul sito istituzionale dell’Usr Sicilia.

Pierro: “Rafforzare il patto educativo scuola-famiglia”

“Una scuola che funga da ascensore sociale, aperta e inclusiva – aggiunge Pierro – è una scuola attiva e attenta soprattutto ai segnali nei contesti sociali più complessi e difficili”. Il direttore dell’Usr Sicilia pone l’accento sulla necessità di “rafforzare il patto educativo scuola-famiglia, che è la base dell’apprendimento”.

“Un patto – sottolinea – che apre a una visione di corresponsabilità e co-costruzione del sapere e anche della condotta e degli atteggiamenti dei nostri ragazzi nei rapporti con l’ambiente e con le persone, adulti e coetanei, con le quali interagiscono”.

“La sfida è educare all’uso della tecnologia”

Il direttore dell’Usr Sicilia ricorda la necessità di “aggiornare costantemente il modello didattico affinché si possa coniugare l’innovazione tecnologica e l’ideale pedagogico di un’educazione al pensiero critico”.

“In sintesi – spiega – la sfida consiste nell’educare all’uso della tecnologia perché sia intesa come mezzo e non come fine e la si utilizzi, pertanto, con consapevolezza dei suoi effetti e con responsabilità dei danni che, potenzialmente, può provocare”. Pierro invita “a porre attenzione ai fenomeni giovanili delittuosi. Dobbiamo sviluppare insieme strategie efficaci per cogliere i segnali di rischi potenziali in modo da intervenire a livello di prevenzione”.

Mercoledì doppia inaugurazione a Palermo

Domani, mercoledì 13 settembre, è previsto un doppio appuntamento a Palermo per l’inaugurazione dell’anno scolastico. Alle 9 il sindaco Roberto Lagalla e il direttore generale Giuseppe Pierro parteciperanno all’inizio dell’anno scolastico alla scuola Giovanni Falcone in via Pensabene.

Alle 10.30 il presidente della Regione Renato Schifani insieme al direttore generale Giuseppe Pierro inaugureranno l’anno scolastico in via Pecori Giraldi 21 nel plesso Sandro Pertini dell’Ics Sperone-Pertini.