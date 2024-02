Inaugurazione del Dragon VIP Club: L’esclusivo Club Notturno arriva a Palermo

Palermo – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per l’attesa inaugurazione del Dragon VIP Club, il nuovo punto di riferimento per l’intrattenimento notturno esclusivo nella città di Palermo.

Il Dragon VIP Club aprirà le sue porte giovedì 15 febbraio alle ore 17:30, nell’incantevole cornice di Via Principe di Belmonte. Situato nel locale storico che un tempo ospitava la rinomata sala giochi Dragon, questo nuovo club promette di portare un’esperienza senza precedenti nel cuore della movida palermitana.

L’inaugurazione sarà un evento da non perdere, con ospiti speciali, intrattenimento di classe mondiale e un’atmosfera vibrante che incanterà tutti i presenti. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire il lusso e l’eleganza del Dragon VIP Club, destinato a diventare il luogo preferito per gli amanti della vita notturna esclusiva e raffinata.

Non mancate all’appuntamento e unitevi a noi per celebrare l’inizio di una nuova era nell’intrattenimento notturno di Palermo. Vi aspettiamo al Dragon VIP Club giovedì 15 febbraio alle ore 17:30 in Via Principe di Belmonte.