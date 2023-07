Incendi a Palermo, l’appello di Lagalla: massima cautela

Il sindaco invita alla prudenza: stiamo cercando di gestire l'emergenza con ogni mezzo a disposizione

1' DI LETTURA

PALERMO – “Da ieri sera Palermo è avvolta dalle fiamme. Si tratta di un evento eccezionale che stiamo cercando di gestire con ogni mezzo a nostra disposizione”. Lo scrive stamani il sindaco Roberto Lagalla nella sua pagina Facebook.

“I vigili del fuoco, da ieri notte, operano al massimo delle loro possibilità – aggiunge – ma il fronte di fuoco è stato particolarmente intenso e stiamo ancora lavorando per domare le fiamme in diversi punti della città. L’Amministrazione è vicina a quanti hanno subito danni in queste ore e invitiamo tutti ad adottare la massima cautela”.