 Incendi in autostrada: code sulla A19, chiuso un tratto di A19dir
Fiamme sulla Palermo - Catania e sulla Alcamo - Trapani
I ROGHI
di
PALERMO – Per un incendio sullo spartitraffico della A19 si registrano code lungo l’autostrada Palermo-Catania, al chilometro 34 ed in entrambe le direzioni, in località Termini Imerese. Lo rende noto l’Anas.

Chiuso un tratto della Alcamo-Trapani

A causa di un incendio nei campi adiacenti ed il conseguente propagarsi di fumo sulla carreggiata, è al momento chiuso un tratto della A29dir Alcamo-Trapani, dal chilometro 21,300 al chilometro 8,900, in direzione Alcamo.

È stata istituita una temporanea uscita obbligatoria allo svincolo di Fulgatore con attraversamento della strada statale 113 e rientro allo svincolo di Segesta. Su entrambi i posti sono presenti i vigili del fuoco e squadre Anas.

