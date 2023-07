Incendi a Catania, secondo giorno di emergenza: gli interventi

Fiamme ancora attive nella provincia etnea: richiesto il supporto aereo a Vizzini e Pedara

1' DI LETTURA

CATANIA – Continua l’emergenza incendi nel catanese. Dopo la giornata di ieri, in cui decine di roghi sono stati segnalati in tutta la provincia etnea, con evacuazioni e forze dell’ordine impegnate fin dalle prime ore di mattina, il bilancio a metà giornata è di centinaia di interventi ancora da effettuare. Chiesto l’intervento aereo per i roghi di Pedara e Vizzini.

Incendi a Catania: gli interventi in corso

Come comunica la direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Sicilia, a mezzogiorno di oggi, in provincia di Catania, ci sono 140 interventi per roghi in coda. Le aree ancora interessate da incendi sono Pedara, Nicolosi, Valverde, Giarre, Vizzini, la zona balneare Vaccarizzo e la Timpa di Acireale. Interessati anche alcuni tratti della A18.

Il supporto aereo è stato richiesto per Pedara e Vizzini.

Le forze all’opera

Nella provincia di Catania sono operative 18 squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, più 2 squadre del comando provinciale di Ragusa, una del comando di Enna, una squadra del comando provinciale di Agrigento, due squadre di Caltanissetta e le sezioni operative anti incendio boschivo della Direzione regionale vigili del fuoco Lazio e della Direzione Abruzzo.