Incendi, presto una Centrale operativa unica tra Protezione civile e Forestale

L'annuncio del governatore Schifani

PALERMO – Una centrale operativa unica per le emergenze incendi, che metta insieme Protezione civile e Corpo forestale, in Sicilia. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato la nuova mossa per il contrasto agli incendi durante l’inaugurazione della Control room del Comune di Palermo.

“Ci doteremo di droni particolari”

“La Regione in tal senso si sta organizzando, anche facendo sistema, nel contrasto agli incendi: si sta creando una centrale operativa unica per le emergenze, che metta insieme Protezione civile e Corpo forestale – ha affermato Schifani -. Inoltre, ci doteremo di droni particolari che monitoreranno il territorio nella logica della prevenzione”.

“Lo Stato è vicino a Palermo e la Sicilia”

All’inaugurazione della Control room, nella sede del comando della polizia municipale di via Ugo La Malfa, c’era anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Con la sua continua presenza a Palermo e in Sicilia fa percepire la vicinanza dello Stato su temi cruciali come sbarchi, contrasto alla criminalità e tutela della legalità – ancora Schifani -. Stiamo operando in sinergia con le varie istituzioni. Il contrasto alla criminalità organizzata e la sicurezza delle persone sono obiettivi irrinunciabili”.