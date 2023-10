Incendi, lo scirocco non dà tregua: allerta rossa in quattro province

L'avviso è per il 20 ottobre

PALERMO – Il forte vento di scirocco sta creando nuovi disagi in tutta la Sicilia. La protezione civile regionale ha emesso un’allerta rossa per incendi riguardante la giornata del 20 ottobre.

Le province interessate dall’allerta rossa sono quelle di Trapani, Palermo, Messina e Catania; l’allerta è arancione nel resto della Sicilia. Lo scirocco sta portando anche a un notevole innalzamento della temperatura, che arriva a punte massime di 35 gradi.

Già diversi gli incendi in Sicilia

Già nella giornata del 19 ottobre sono stati diversi gli incendi divampati in Sicilia e ‘alimentati’ dallo scirocco. Sono stati 17 i roghi: Caltanissetta la provincia più colpita, poi Palermo, Agrigento, Messina e Trapani. E la Regione, per contrastare questa nuova emergenza, è stata costretta richiamare in servizio 1.597 operai forestali.