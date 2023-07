Incendio a Fontanarossa, Musumeci: “Poteva andare peggio”

L'intervento del ministro della Protezione civile.

CATANIA. “La situazione è in fase di evoluzione. Per fortuna si spera di poter riprendere la normalità nelle prossime ore. Poteva andare peggio. La magistratura sta indagando per accertare le cause dell’incendio. Casi del genere devono essere sempre tenuti in gran conto”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, a margine di un incontro a Palermo, in risposta a una domanda sulla situazione all’aeroporto di Catania, dopo l’incendio delle scorse ore. Per Musumeci “sistemi preventivi, antincendio, la possibilità di disporre di un rapido sistema di evacuazione” sono “dovere di tutte le strutture particolarmente strategiche, come stazioni ferroviarie e aeroporti”.