Incendio all’aeroporto di Catania, 36 i voli dirottati a Palermo: ‘Un incubo’

Odissea e proteste per i passeggeri

1' DI LETTURA

PALERMO – Sono 36 i voli in arrivo e partenza che sono stati dirottati dallo scalo di Catania a quello di Palermo dopo l‘incendio divampato dal piano terra dello scalo etneo. Sono tanti i turisti in transito che attendono notizie dalle compagnia per essere riprotetti.

“Ho ricevuto adesso la comunicazione che sposteranno il volo di qualche ora – dice un passeggero che attende di tornare a Milano – Stiamo a guardare il telefonino in attesa della mail della compagnia aerea per sapere quando torneremo a casa. Un incubo”.