Incendio ad Agrigento, il sindaco: “Il rogo è stato domato”

L'avviso del primo cittadino e l'aggiornamento

PALERMO – Un incendio si è sviluppato in contrada Fegotto, ad Agrigento. Sono in azione i vigili del fuoco.

Il sindaco, Francesco Miccichè, aveva inizialmente avvisato la popolazione residente che “fino al completamento dei lavori è consigliato tenere chiuse imposte e persiane delle abitazioni per evitare l’esposizione a possibili esalazioni tossiche, causate della presenza di pietre contenenti zolfo nella gabbionata coinvolta. La misura è adottata in via precauzionale, a tutela della salute pubblica e della sicurezza di tutti”.

L’aggiornamento, “incendio domato”

Dopo qualche ora, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha spiegato che, “grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, dell’Arpa e del personale addetto, l’area in contrada Fegotto è stata ripristinata. La situazione è, pertanto, tornata alla normalità”.