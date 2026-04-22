Ipotesi di esplosione di una bomba carta nel parcheggio

IVREA – Un incendio è scoppiato martedì sera negli uffici del tribunale di Ivrea, nel Torinese. Il fumo è stato visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la zona è stata isolata per motivi di sicurezza dalle forze dell’ordine.

Sul posto anche gli artificieri dei carabinieri e la polizia. Oltre alle fiamme, sono stati segnalati alcuni boati. Le cause non sono chiare ma non ci sarebbero feriti.

Gli uffici della Procura e del Tribunale erano chiusi quando è scoppiato il rogo. Intorno alle 21 ai carabinieri era arrivata una segnalazione di una possibile esplosione di una bomba carta nel parcheggio del tribunale.