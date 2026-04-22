 Incendio al tribunale di Ivrea, forse è stata una bomba carta
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Incendio al tribunale di Ivrea, segnalati dei boati

Incendio tribunale Ivrea
Ipotesi di esplosione di una bomba carta nel parcheggio
VIGILI DEL FUOCO
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1 min di lettura

IVREA – Un incendio è scoppiato martedì sera negli uffici del tribunale di Ivrea, nel Torinese. Il fumo è stato visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la zona è stata isolata per motivi di sicurezza dalle forze dell’ordine.

Sul posto anche gli artificieri dei carabinieri e la polizia. Oltre alle fiamme, sono stati segnalati alcuni boati. Le cause non sono chiare ma non ci sarebbero feriti.

Gli uffici della Procura e del Tribunale erano chiusi quando è scoppiato il rogo. Intorno alle 21 ai carabinieri era arrivata una segnalazione di una possibile esplosione di una bomba carta nel parcheggio del tribunale.

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