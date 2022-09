Incendio all’Oasi, in azione la Forestale

Un altro giorno di fuoco nella riserva

Un incendio nella zona Primosole II, area pre Oasi. Intorno alle 12 il rogo è stato avvistato dalla vedetta della Forestale. Sul posto subito gli uomini il distaccamento Forestale di Catania. Dalla Sala Operativa sono stati fatti intervenire i mezzi antincendio boschivo della Forestale di Catania: la CT 21 e l’autobotte CT 40. Poco dopo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco lungo la sede stradale SS 114. Il personale dell’Anas ha curato la viabilità resa difficoltosa per il tanto fumo sprigionatosi dalla combustione di sterpaglie.

La pattuglia del distaccamento Forestale di Catania intervenuta in zona è riuscita a domare l’inizio di un incendio partito da un bordo stradale sulla strada Codavolpe vicino ai capannoni ex 3A, a poca distanza della zona di intervento dei mezzi antincendio. Un altro focolaio è stato domato dal personale della Forestale in zona Oasi in contrada Passo Martino.

Sul posto oltre la pattuglia del distaccamento Forestale di Catania, è intervenuto anche il personale della Città Metropolitana di Catania con la loro pattuglia degli addetti alla Sorveglianza dell’Oasi del Simeto.

L’incendio ha interessato una superficie di circa 5 ettari in prevalenza sterpaglie.