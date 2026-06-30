Il Comune: "Ora la conta dei danni"

ALTAVILLA MILICIA (PALERMO) – Fiamme domate ad Altavilla Milicia, piccolo centro in provincia di Palermo che lunedì 29 giugno era stato interessato da un vasto incendio. Il rogo si era sviluppato anche grazie alle alte temperature di questi giorni.

Il Comune: “Ora la conta dei danni e la rabbia”

“Il territorio è in sicurezza – spiegano dal Comune di Altavilla Milicia -. Un enorme grazie al personale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Protezione civile. Adesso la conta dei danni. E la rabbia”.

In tutta la Sicilia è massima allerta in questi giorni. La Protezione Civile segnala un rischio incendi con livello di pericolosità alta e un’ondata di calore di livello 3 (codice rosso).