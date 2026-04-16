 Santa Maria di Licodia, incendio di 4 auto spento dai vigili del fuoco
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Quattro auto in fiamme a Santa Maria di Licodia, indagano i carabinieri

incendio auto Santa Maria di Licodia
Fiamme spente dai vigili del fuoco
CATANIA
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1 min di lettura

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – Vigili del fuoco in azione a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, per l’incendio di quattro auto avvenuto nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile. Le fiamme si sono sviluppate in via Vittorio Emanuele. Sul posto una squadra del distaccamento di Paternò.

L’intervento nella notte a Santa Maria di Licodia

Una volta spente le fiamme che avvolgevano le auto, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le abitazioni e le attività commerciali vicine. Necessario anche l’intervento di una squadra dell’Enel per via dei cavi elettrici coinvolti nell’incendio.

Le indagini sull’incendio di 4 auto

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Ad intervenire sono stati i militari della stazione di Biancavilla.

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