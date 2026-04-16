SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – Vigili del fuoco in azione a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, per l’incendio di quattro auto avvenuto nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile. Le fiamme si sono sviluppate in via Vittorio Emanuele. Sul posto una squadra del distaccamento di Paternò.
L’intervento nella notte a Santa Maria di Licodia
Una volta spente le fiamme che avvolgevano le auto, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le abitazioni e le attività commerciali vicine. Necessario anche l’intervento di una squadra dell’Enel per via dei cavi elettrici coinvolti nell’incendio.
Le indagini sull’incendio di 4 auto
Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Ad intervenire sono stati i militari della stazione di Biancavilla.