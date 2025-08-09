Incendio a Camporotondo Etneo, evacuate diverse abitazioni

Intervento di vigili del fuoco e protezione civile. Il supporto del comitato delle Misericordie

CAMPOROTONDO ETNEO (CATANIA) – Violento incendio in una vasta area incolta di Camporotondo Etneo. Le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile non si sono risparmiate in queste ore. A loro supporto anche il Comitato delle Misericordie di Catania che ha partecipato attivamente con la presenza di quattro equipaggi di volontari delle Misericordie di Pedara e Gravina di Catania.

Sono giunti sul posto con un pulmino 9 posti e diversi mezzi disabili, a supporto della popolazione evacuata presente all’interno della sala consiliare.

“L’incendio si sarebbe sviluppato da rifiuti e copertoni e sarebbero una sessantina le famiglie evacuate”, spiegano dalla Misericordia. Presente sul territorio di Belpasso, in un secondo incendio, anche una squadra Antincendio della Misericordia di Belpasso.