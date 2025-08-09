 Incendio a Camporotondo Etneo, evacuate diverse abitazioni
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Incendio a Camporotondo Etneo, evacuate diverse abitazioni

Intervento di vigili del fuoco e protezione civile. Il supporto del comitato delle Misericordie
NEL CATANESE
di
1 min di lettura

CAMPOROTONDO ETNEO (CATANIA) – Violento incendio in una vasta area incolta di Camporotondo Etneo. Le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile non si sono risparmiate in queste ore. A loro supporto anche il Comitato delle Misericordie di Catania che ha partecipato attivamente con la presenza di quattro equipaggi di volontari delle Misericordie di Pedara e Gravina di Catania.
Sono giunti sul posto con un pulmino 9 posti e diversi mezzi disabili, a supporto della popolazione evacuata presente all’interno della sala consiliare.

“L’incendio si sarebbe sviluppato da rifiuti e copertoni e sarebbero una sessantina le famiglie evacuate”, spiegano dalla Misericordia. Presente sul territorio di Belpasso, in un secondo incendio, anche una squadra Antincendio della Misericordia di Belpasso.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI