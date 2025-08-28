 Incendio a Carini sulla Palermo - Mazara, camion in fiamme e code
Paura sulla Palermo-Mazara, camion a fuoco a Carini e lunghe code

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco
PALERMO – Paura sull’autostrada A/29 Palermo-Mazara per un camion andato in fiamme. È successo sul cavalcavia all’uscita di Carini, in direzione dell’aeroporto. Il conducente è riuscito ad abbandonare il mezzo in tempo, mettendosi in salvo. Nel giro di pochi minuti il camion è stato avvolto dalle fiamme.

Si è formata un’alta colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che anno domato il rogo, l’Anas e gli agenti della polizia stradale per la gestione della viabilità. Lo svincolo per Carini è stato chiuso al traffico: si registrano lunghe code.

