Scatena un incendio bruciando cavi di rame: denunciato

L'uomo è accusato per il rogo e per ricettazione

CATANIA – Incendio e ricettazione a Catania: sono le accuse con cui la polizia ha denunciato in stato di libertà un uomo nella notte tra domenica e lunedì la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un pregiudicato. L’uomo sarebbe coinvolto in un grosso incendio in un incendio in una zona di campagna.

L’incendio a Catania

I fatti risalgono alla notte tra domenica e lunedì scorso, quando intorno alle 3 una volante è intervenuta nella zona Zia Lisa. Qui, una segnalazione al 112 parlava di due uomini intenti a bruciare dei cavi elettrici.

Giunti sul posto i poliziotti hanno scoperto un vasto incendio divampato all’interno di una zona di campagna che, a causa del forte vento, si stava pericolosamente avvicinando ad alcune abitazioni vicine. Gli agenti hanno chiamato i Vigili del fuoco per spegnere l’incendio.

Il furgone

Gli accertamenti sul posto hanno permesso ai poliziotti di rinvenire un furgone aperto, con le chiavi ancora inserite nel quadro e con all’interno del cassone un groviglio di fili di rame.

Gli agenti di polizia sono risaliti all’identità del proprietario, un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, e lo hanno raggiunto in casa. Qui l’uomo ha ammesso di essere stato lui a incendiare i cavi elettrici, sostenendo di averli raccolti per strada in vari comuni della provincia per ricavarne rame.

L’uomo è indagato in stato di libertà per incendio e ricettazione dei cavi di rame.