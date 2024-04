Incendio di due auto danneggia la rete del metano: evacuata una casa

Intervento dei vigili del fuoco in via Sigona

POZZALLO – Nella notte un incendio ha distrutto due auto parcheggiate in via Sigona, a Pozzallo, nel Ragusano. Le fiamme si sono propagate alla condotta esterna del metano, che è stata danneggiata causando una perdita che si è infiltrata in un’abitazione, al civico 25: è stato necessario evacuare l’appartamento.

Gli abitanti sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale, ma sono stati subito dimessi dopo le prime cure. Stanno operando una squadra dei Vigili del fuoco, coadiuvata dagli operai della ditta di manutenzione del metano.