 Incendio nella notte: due auto distrutte dalle fiamme a Paternò
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Incendio nella notte: due auto distrutte dalle fiamme a Paternò

L'intervento dei vigili del fuoco
INDAGINI IN CORSO
di
1 min di lettura

PATERNÒ (CATANIA) – Paura la scorsa notte, intorno all’una, per i residenti di via Gela, a Paternò. A causa di un incendio che ha avvolto due automobili: una Fiat Panda ed una Smart, sostate ai margini della strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento per spegnere le fiamme, riportando così le condizioni di sicurezza nella zona. Il rogo, che ha completamente distrutto le due auto, ha anche annerito la facciata dell’abitazione vicina. Sul posto, per l’avvio delle indagini, sono arrivati i carabinieri della locale Compagnia. Al momento non è stato possibile accertare le cause del rogo.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI