Incendio nella notte: due auto distrutte dalle fiamme a Paternò

L'intervento dei vigili del fuoco

PATERNÒ (CATANIA) – Paura la scorsa notte, intorno all’una, per i residenti di via Gela, a Paternò. A causa di un incendio che ha avvolto due automobili: una Fiat Panda ed una Smart, sostate ai margini della strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento per spegnere le fiamme, riportando così le condizioni di sicurezza nella zona. Il rogo, che ha completamente distrutto le due auto, ha anche annerito la facciata dell’abitazione vicina. Sul posto, per l’avvio delle indagini, sono arrivati i carabinieri della locale Compagnia. Al momento non è stato possibile accertare le cause del rogo.