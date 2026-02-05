Incendio e paura a Trappeto: in fiamme l’appartamento di una famiglia FOTO

Vigili del fuoco in azione

TRAPPETO (PALERMO) – Momenti di paura a Trappeto, in provincia di Palermo, pe run incendio divampato in un appartamento. E’ successo in viale Salvatore Vitale, da cui decine di chiamate sono arrivate ai vigili del fuoco.

Le fiamme in una terrazza

Le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti e hanno raggiunto un terrazzino, provocando anche il crollo di un piano di copertura, il fumo ha invaso la strada, rendendo necessaria l’interruzione al traffico dei mezzi. Sul posto sono arrivate le squadre del distaccamento di Partinico, la polizia municipale per la gestione della circolazione e i carabinieri della stazione di Trappeto.

Bombola di gas messa in sicurezza

Nell’abitazione è stata trovata una bombola di gas che è stata allontanata e messa in sicurezza per evitare ulteriori pericoli. In salvo la famiglia che abita nell’appartamento e gli animali domestici. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e, per precauzione, è arrivata anche un’ambulanza del 118 per accertare le condizioni di salute dei residenti. Non si sono registrati feriti.

Le indagini

Le indagini sono in corso per risalire alle cause del rogo, ma in base alle prime verifiche, si sarebbe trattato di un problema all’impianto elettrico.