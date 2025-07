Incendio sopra la galleria, rallentamenti sulla A19 nell’Ennese

Traffico bloccato a intermittenza

ENNA – Rallentamenti e disagi nel pomeriggio di martedì 22 luglio sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in entrambe le direzioni, nel tratto che attraversa il comune di Enna. A causare i problemi alla circolazione è un incendio che ha interessato un’area boschiva situata sopra la galleria “Fortolese”, al chilometro 108, nei pressi dello svincolo per Caltanissetta e Agrigento.

L’incendio sulla A19

Per consentire l’intervento in sicurezza dei Vigili del Fuoco, sono stati disposti blocchi temporanei del traffico in entrambe le carreggiate. Sul posto è intervenuto anche il personale Anas per la gestione della viabilità e l’assistenza alle operazioni.

Non risultano al momento feriti o danni a veicoli, ma si raccomanda prudenza a chi è in viaggio lungo il tratto interessato.