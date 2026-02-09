Misterbianco, incendio in un capannone lungo la strada provinciale

Fiamme domate dai vigili del fuoco

MISTERBIANCO (CATANIA) – È stato domato l’incendio divampato all’interno di un capannone in disuso lungo la strada provinciale 54, in contrada Tenutella, non lontano dalla tangenziale.

All’interno della struttura erano presenti numerosi rifiuti e materiale vario di risulta, che hanno favorito la rapida propagazione delle fiamme. Una densa colonna di fumo nero è stata visibile anche dalla tangenziale, creando apprensione tra gli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento Nord del Comando di Catania, il Corpo Forestale regionale e la Polizia locale. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.