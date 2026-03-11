Catania, incendio alle Ciminiere: la Procura dissequestra la struttura

Trantino: "Adesso possiamo intervenire sull'area interessata dalle fiamme"

CATANIA – La Procura di Catania ha disposto il dissequestro dell’area denominata ‘Cutuliscio’ del centro Le Ciminiere distrutta da un incendio divampato l’11 scorso 2025.

“Con questo provvedimento adesso possiamo intervenire prontamente sull’area interessata dall’incendio – ha dichiarato il sindaco metropolitano Enrico Trantino – le attività di smontaggio dell’impalcatura danneggiata dall’incendio sono già state avviate e permetteranno di effettuare le verifiche tecniche necessarie. Le operazioni saranno condotte con la massima rapidità per consentire il ripristino della normale circolazione ferroviaria. Continueremo a monitorare con attenzione l’andamento delle attività affinché Le Ciminiere possano tornare a essere al più presto un luogo fondamentale per la realizzazione di grandi convegni e un simbolo dell’attività culturale e congressuale della città”.

L’avvocato Ivan Albo, si legge in una nota dell’Ente, ha seguito per la Città Metropolitana e ha lavorato in sinergia con i magistrati della Procura le operazioni di verifica tecnica e investigativa contribuendo ad accelerare i tempi che hanno condotto al provvedimento di dissequestro.

Il dissequestro verrà ora ai tecnici della Città Metropolitana, di accedere ai locali finora interdetti per intervenire dapprima sull’impalcatura da cantiere esterno alla struttura che è venuta danneggiata in occasione dell’incendio. “In questi mesi, nonostante il rogo non si è fermato l’impegno dell’amministrazione sulla progettazione e sviluppo dell’intero complesso congressuale – aggiunge Trantino -prosegue, infatti, l’iter amministrativo per la riqualificazione dell’area con la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva che è stata chiusa il 24 febbraio scorso”.

È scaduto lo scorso 25 febbraio il termine per la presentazione delle offerte relative alla “procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo per la ricostruzione del Padiglione C1 del complesso Le Ciminiere di Catania”, per un importo complessivo pari a 1,7 milioni di euro.

La procedura di gara si trova in una fase avanzata di svolgimento, con le attività di valutazione delle offerte attualmente in corso.