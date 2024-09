I residenti sono stati soccorsi dai sanitari del 118

PALERMO – Un incendio è divampato in una palazzina di quattro piani a Casteldaccia (Palermo), in via Paglieruole.

Incendio nel Palermitano

I residenti sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Sono almeno quattro le persone che hanno avuto bisogno delle cure mediche. Il rogo ha creato parecchi danni agli appartamenti.

Tanto che le famiglie non potranno rientrare in attesa della valutazione dell’agibilità da parte dei tecnici comunali.