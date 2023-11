Sul punto anche i mezzi dei pompieri

AIDONE (ENNA) – È in azione un Canadair per provare a spegnere un incendio divampato in contrada Castellaccio ad Aidone (Enna). A bruciare macchia mediterranea, sterpaglia e parte boschiva. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Enna e Piazza Armerina e una pattuglia del corpo forestale.