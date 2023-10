Sul luogo quattro squadre dei vigili del fuoco

PALERMO – Un incendio è divampato in un appartamento in via dei Cantieri a Palermo al settimo piano di un palazzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco con 4 squadre.

Il palazzo è stato evacuato. Sono in corso le verifiche per stabilire le cause del rogo. Non si registrano feriti.