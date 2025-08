Indagini in corso per ricostruire cosa sia successo

PALERMO – Un uomo è stato trovato morto in un terreno in fiamme in via Darenu a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme in una zona nei pressi di via Santa Maria di Gesù.

Dopo aver spento il rogo hanno trovato il cadavere dell’uomo. Sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118. Indagini sono in corso per ricostruire cosa sia successo.