Incendio sulle colline di Barcellona, case minacciate dalle fiamme

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina sono state impegnate per tutta la notte nello spegnimento di un vasto incendio che si è propagato nel tardo pomeriggio di mercoledì tra le colline di Acquaficara.

Case minacciate dalle fiamme

Sul posto le squadre del distaccamento di Milazzo e di Messina Nord, oltre alla Forestale regionale e alla protezione civile. Alcune abitazioni sono state minacciate dall’incendio. La provincia di Messina è una delle tre sotto stretta osservazione per la giornata di oggi, giovedì 21 settembre, per quanto riguarda il rischio incendi e ondate di calore.

Tutti i focolai domati, ora la conta dei danni

Dopo un incessante e faticoso lavoro di contrasto all’incendio incalzato dalle forti raffiche di vento, durato l’intera notte del 21 settembre 2023, che ha interessato la frazione di Acquaficara (Me), tutti i roghi sono stati spenti alle ore 7 circa di questa mattina e tutta l’area coinvolta è stata bonificata. Si contano danni per decine di ettari di terreno bruciati (al loro interno anche ruderi abbandonati ormai completamente distrutti) ma, grazie alla professionalità di tutte le squadre presenti sul posto, si è riuscito a salvaguardare persone, diversi beni ed animali come ad esempio un maneggio con più di 10 cavalli adibito ad abitazione con all’interno una famiglia per la gestione dell’azienda, fortunatamente tutti salvi. È stata inoltre salvata una pensione per cani.