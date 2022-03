Ecobonus anche per le auto, i nuovi incentivi: quanto valgono e quando scadranno

Risorse anche per i veicoli diesel e benzina.

È attesa per la fine di marzo l’introduzione di un “ecobonus” per l’acquisto di automobili elettriche, ibride o a basse emissioni. Sono gli incentivi 2022, un pacchetto di 700 milioni per quest’anno che varrà 1 miliardo nei prossimi anni fino al 2030. Per l’assegnazione del fondo è atteso un decreto del Presidente del Consiglio. Stando a quanto filtra gli incentivi sarebbero di vario ammontare a seconda dell’auto acquistata e di un’eventuale rottamazione.

Un incentivo di 6.000 euro dovrebbe essere destinato alle auto full-electric con emissioni minime (0-20 grammi di CO2 per chilometro). L’accesso a tale importo richiede anche la rottamazione di un veicolo di categoria inferiore ad Euro 5. Senza cessione del vecchio veicolo, invece, l’incentivo sarà di 4.000 euro.

Un bonus di 2.500 euro è destinato a chi acquista auto ibride con emissioni minori (21-60 grammi di CO2 per chilometro) e con rottamazione di un veicolo di categoria inferiore ad Euro 5. Senza rottamazione l’incentivo si assesta a 1.000 euro.

Un incentivo di 1.250 euro sarà invece destinato alle auto a combustione a basse/medie emissioni (61-135 grammi di CO2 per chilometro) e quindi anche per le auto a benzine e diesel se si realizzerà la rottamazione di un veicolo di categoria inferiore ad Euro 5.