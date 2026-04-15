Inchiesta sulla frana di Niscemi, Crocetta: “Nessuno mi informò dei rischi”

Le parole dell'ex presidente della Regione

PALERMO – Inchiesta sulla frana di Niscemi, l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta interviene dopo la notizia dell’indagine a suo carico.

Inchiesta sulla frana, Crocetta: “Nessuno mi informò”

“Nei miei cinque anni di governo nessuno m’informò della situazione a Niscemi, né io né il mio staff ricevemmo lettere o segnalazioni di rischi e progetti di consolidamento. Inoltre la delega alla protezione civile all’epoca era nelle mani di un assessore della mia giunta. Se non si è a conoscenza di un fatto come è possibile essere ritenuto omissivo?”.

Così l’ex presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, in carica dal 2012 al 2017, che dice di avere appreso dalla stampa di essere indagato nell’inchiesta della Procura di Gela. In totale gli indagati sono 13.